نواب ينفون تسجيل إصابات بفايروس كورونا في صفوف اعضاء البرلمان

2020/03/09 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى نواب في مجلس النواب العراقي، الاثنين (9 اذار 2020)، تسجيل إصابات بفايروس كورونا، في صفوف أعضاء...





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