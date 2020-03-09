2020/03/09 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الاعمار يدعو لترك الخلافات حتى تجاوز أزمتي ’’كورونا’’ وهبوط أسعار النفط

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلن الخبير الأمني، هشام الهاشمي، الاثنين (09 آذار 2020)، اختطاف مسؤول صحف المحافظات في جريدة "الصباح" شبه الرسمية، من قبل مسلحين مجهولين.

وقال الهاشمي، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، إن "مسلحين مدنين مل

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد (09 آذار 2020)، تحرير مختطف في ناحية العبارة شمال شرق مدينة بعقوبة.





وذكر اعلام شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العميد نهاد المهداوي بين بعد استخبار مركز شرطة السادة الت

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني (الإثنين، 09 آذار، 2020) أن جهاز مكافحة الارهاب قتل 7 من عناصر داعش وعثر على 3 أنفاق تابعة له في جبال مكحول، في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية، في بيان، أن "عناصر العمليات الخاصة في جهاز مك

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