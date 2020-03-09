الرئيس العراقي يبحث مع بلاسخارت التنسيق لمواجهة كورونا

2020/03/09 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين مبعوثة الامم المتحدة الى العراق جينين بلاسخارت وبحث معها تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة فيروس ك...

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