حراك سياسي جديد بالبرلمان العراقي لتشكيل الكتلة الأكبر

2020/03/09 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن ائتلاف النصر رياض التميمي، عن حراك لبعض الكتل السياسية المؤثرة لتشكيل تحالف يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي....

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