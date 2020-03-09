القوت العراقية تكشف 3 أنفاق لداعش في جبل قره جوغ

2020/03/09 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر جهاز مكافحة الإرهاب في العراق على 3 أنفاق بجبل قره جوغ في سلسلة جبال محكول شمال محافظة صلاح الدين....

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