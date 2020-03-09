2020/03/09 | 12:48 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد وصول اسراب جديدة من الجراد الصحراوي لمناطق اللحيس وابو غار، الزراعة تجهز ذي قار بمعدات ومبيدات لمكافحتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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