2020/03/09 | 12:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تتجاوز عتبة الألف إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).