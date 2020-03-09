الاتحاد الأوروبي يخطط لاستقبال 1500 لاجئ قاصر ولـ «ألمانيا «» الحصة الأكبر

2020/03/09 | 12:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الألمانية أن تحالفاً من دول «الاتحاد الأوروبي» يعتزم استقبال 1500 مهاجراً من القاصرين الذين تقطعت بهم السبل حالياً في الجزر اليونانية، مؤكدة أنها على استعداد لاستقبال العدد المناسب

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