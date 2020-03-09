بضمنِهم “الهاشمي”.. عقوباتٌ أميركية مرتقبة على مسؤولين عراقيين مُتهمين بقتل المحتجين

2020/03/09 | 12:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت تترقب أوساط سياسية وحكومية عراقية، قائمة عقوبات أميركية بحق مسؤولين حكوميين وأمنيين وقياديين بارزين ضمن “#الحشد_الشعبي”، على غرار عقوبات فرضتها #واشنطن في وقتٍ سابق، على شخصيات

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