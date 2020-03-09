محافظة عراقية تعلن تماثل حالتي إصابة بكورونا للشفاء

2020/03/09 | 12:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى يوم الاثنين عن تماثل حالتي إصابة بفيروس كورونا للشفاء، فيما أشارت إلى تسجيل حالتي اشتباه جديدتين.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن الدائرة قولها، إن "حالتين مصابتان بفيروس كورونا في المحافظة تماثلتا للشفاء وننتظر التأكيد النهائي لإخراجهما".

ولفتت الدائرة إلى "تسجيل حالتين جديتين مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا"، مشيرة إلى "إرسال عيناتهما إلى مختبر الصحة العامة في العاصمة العراقية بغداد لتأكيد إصابتهما من عدمها".

يشار إلى ان وزارة الصحة والبيئة العراقية ، أعلنت أمس الاحد، عن تأكيد تشخيص ست حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ حالة في كل من المثنى والأنبار وذي قار والنجف وبغداد وميسان، كما أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد المصابين الى 13 اصابة مؤكدة في محافظتي اربيل والسليمانية.

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