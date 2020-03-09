2020/03/09 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب السلطات الرسمية بسرعة البحث والتحري لمعرفة مصير الصحفي توفيق التميمي الذي اختطف اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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