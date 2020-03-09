عالية نصيف تتهم جهة عليا في وزارة الدفاع بالابتزاز وإيقاف مشروع مستشفى

2020/03/09 | 13:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة ضباط كبار من مكتب القائد العام للقوات المسلحة ورئاسة اركان الجيش للتحقيق في تورط جهة عليا بوزارة الدفاع في قضية ابتزاز ومساومات في مشروع مستشفى السلام العسكري تسببت في إيقاف إنجاز المستشفى، بالإضافة إلى ابتزاز وفساد في مشاريع حيوية أخرى كقاعدة الصويرة .وقالت نصيف:” من خلال […]

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