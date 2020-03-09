تصديق اقوال متهمين هددوا وابتزوا صاحب مول زيونة ومواطنين

2020/03/09 | 13:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صدقت محكمة التحقيق المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اقوال اربعة متهمين عن جريمة ابتزاز صاحب مول زيونة اضافة الى مواطنين ميسوري الحال واجبارهم على دفع مبالغ مالية لهم.وقال بيان عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن ” المتهمين الاربعة صدقت اقوالهم من قبل القاضي المختص بعدما اعترفوا بانهم كانوا يدعون انتمائهم […]

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