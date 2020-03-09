2020/03/09 | 13:10 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أ.د.سلمان لطيف الياسري إذا أردت أن تعبر عن سلوك شخص ما ارتكب عمل مشين للخلق والشرف والعرف العام، فإنكَ تقول عنهُ (فقدَّ ماء وجهه)، وفي الواقع دائماً ما يكون وجه...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقط من سقط وتلوث بما وعدوه وباع الوطن وماء وجهه وقطعوا له الحنديري فضاع!!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقط من سقط وتلوث بما وعدوه وباع الوطن وماء وجهه وقطعوا له الحنديري فضاع!!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).