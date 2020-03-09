2020/03/09 | 13:10 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يؤكد التزامه بالقوانين الدولية الخاصة بالطفولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يؤكد التزامه بالقوانين الدولية الخاصة بالطفولة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يؤكد التزامه بالقوانين الدولية الخاصة بالطفولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).