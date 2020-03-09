انهاء اعمال مشروع “ونه والصدوم” للتنقيبات والمسح الاثاري في الديوانية

2020/03/09 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مدير مفتشية اثار وتراث القادسية باسم جبار الشمري عن انهاء مشروع “ونه والصدوم” للتنقيبات و المسح الآثاري في محافظة الديوانية .واوضح الشمري ان عمل المشروع هو عمل علمي واثاري مشترك بين جامعة بيزا الإيطالية university of pisa و الهيئة العامة للآثار و التراث مدته خمس سنوات ، بدأت أعمال الفريق في يوم 2-10-2019 […]

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