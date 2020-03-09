حماية المنشآت تشكل حاجزا بشريا لمنع الصدام بين المتظاهرين وقوات الشغب في الخلاني

2020/03/09 | 13:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل " كلكامش برس " في بغداد بتراجع قوات مكافحة الشغب بساحة الخلاني، ودخول قوات حماية المنشأت، بدلا منها .واضاف بان القوة الجديدة شكلت حاجزاً بشرياً قرب الخلاني، لمنع الصدام بين قوات الشغب و المتظاهرين.

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