رغم التحذيرات من

2020/03/09 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رغم إغلاق المعابر البرية، خوفا من تفشي فيروس "كورونا"، والقرارت التي تنص على إغلاق المجال الجوي لا تزال بعض الرحلات الجوية بين إيران والعراق جارية، حتى اليوم.





وبحسب بيانات الرحلات فإن الرحلات مستمرة بين طهران ومطار بغداد الدولي، رغم التحذيرات، وإعلان "هيئة المنافذ" إغلاقها الحدود مع إيران، سواء أمام المسافرين أم الصادرات التجارية.





وأكثر الوجهات الإيرانية تجاه العراق، مبرجة صوب "النجف" العاصمة الدينية في العراق.





والرحلات الجوية الإيرانية نحو العراق، ما تزال مبرمجة من اليوم حتى نهاية مارس الجاري، دون أي تغيير أو إلغاء.





وفي لبنان، تم إلغاء رحلة جوية من إيران إلى مطار بيروت، الإثنين، بعدما كانت مبرمجة عند التاسعة صباحا.





وبعد إلغاء هذه الرحلة ورحلة كانت مقررة يوم غد الثلاثاء، وبحسب معلومات حركة الطيران بين طهران وبيروت، فلم تظهر أي رحلات من إيران الى لبنان من اليوم وحتى 24 مارس الجاري.





وبعد الصين، تعد إيران إحدى أكثر الدول تضررا بالفيروس، ورفعت الكثير من البلدان إجراءاتها الاحترازية على السفر من والى طهران، منها ألمانيا والسويد وكندا والولايات المتحدة والصين والنمسا، إلى جانب الدول الخليجية التي تأثرت من الفيروس.

وبعد الصين، تعد إيران إحدى أكثر الدول تضررا بالفيروس، ورفعت الكثير من البلدان إجراءاتها الاحترازية على السفر من والى طهران، منها ألمانيا والسويد وكندا والولايات المتحدة والصين والنمسا، إلى جانب الدول الخليجية التي تأثرت من الفيروس.

وأعلنت السلطات العراقية، الأحد، إغلاق 5 منافذ حدودية مع إيران أمام حركة التبادل التجاري، بداية من اليوم لمدة أسبوع، في ظل مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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