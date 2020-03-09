وعود حكومية بانخفاض أسعار البيض والفروج… و”عالوعد يا كمون”

2020/03/09 | 13:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مسؤول في السلطات السورية، “وعداً” بانخفاض قريب في أسعار الفروج وبيض المائدة، وذلك في ظل غلاء “فاحش” تشهده أسعار المادتين.وقال مدير عام مؤسسة الدواجن التابعة للحكومة السورية (سراج

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