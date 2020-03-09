سوريا تقرر تعليق الزيارات والرحلات مع “العراق والأردن” لمدة شهر كامل

2020/03/09 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سوريا، تعليق الزيارات والرحلات مع العراق والاردن لمدة شهر كامل..

وأكدت وكالة الانباء السورية سانا، ان مجلس الوزراء قرر تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار العراق والأردن، أفراداً ومجموعات بما فيها السياحة الدينية إضافة الى تعليق الرحلات مع الدول التي أعلنت انتشار فيروس كورونا لمدة شهرين واتخاذ إجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة أربعة عشر يوماً للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم.

وأضافت الوكالة ان هذه الإجراءات جاءت متابعة للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في جميع المنافذ والمعابر بخصوص فيروس كورونا.

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