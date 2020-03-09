2020/03/09 | 13:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/كاتي بيرسجي –فاس/..نظم مركز دراسات المغرب في جامعة ولاية أريزونا (CMS) مؤتمرا عن العرق والجنس والهجرة في المغرب في الفترة من 15 – 17 ديسمبر/كانون أول 2019.وعقد المؤتمر تحت رعاية جامعة لوكرتي ريجيريشنز وسوسيتيه (URMIS) و المركز الدولي للدراسات حول عهد الرقّ وما بعده Rechches sur les Esclavages et Post-Esclavages (CIRESC, CNRS) وتمّت استضافته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر حول العرق والجنس والهجرة في المغرب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر حول العرق والجنس والهجرة في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).