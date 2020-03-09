2020/03/09 | 13:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا.وأضافت أنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الدولية: الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الدولية: الطلب على النفط يتجه لأول انكماش منذ 2009) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).