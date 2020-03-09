بالصور.. ثلاثة مصابين بفايروس كورونا يغادرون مستشفى الفرات بعد تماثلهم للشفاء

2020/03/09 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الإثنين (9 آذار 2020)، خروج ثلاثة مصابين بفايروس كورونا ...





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