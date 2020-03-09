برلمانيون يكشفون حقيقة إصابة نواب آخرين بفايروس كورونا

2020/03/09 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى نواب في مجلس النواب العراقي، الاثنين (9 اذار 2020)، تسجيل إصابات بفايروس كورونا، في صفوف أعضاء...





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