استهداف مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء في الكوفة بهجوم صاروخي

2020/03/09 | 13:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعرض مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء في الكوفة صباح اليوم الاثنين، الى استهداف صاروخي من مجهولين.ونقلت لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل اي نيوز في كربلاء حيدر هادي قوله “ان مسلحين مجهولين اطلقوا صواريخ RBG،على مبنى اذاعة وتلفزيون الوفاء في الكوفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وتسبب بأضرار جسيمة في […]

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