2020/03/09 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الصحفيين تطالب الجهات الامنية بالعمل الجاد والفوري لاطلاق سراح الصحفي المختطف توفيق التميمي وتقديم الجناة للعدالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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