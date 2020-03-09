2020/03/09 | 13:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لعدد من موظفيها في نينوى وصلاح الدين والانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لعدد من موظفيها في نينوى وصلاح الدين والانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لعدد من موظفيها في نينوى وصلاح الدين والانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).