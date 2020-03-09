فيروس كورونا

2020/03/09 | 13:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]في ظل مساعي العالم لمكافحة "كورونا"، كشفت دراسة صينية أن الفيروس المستجد طور نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخرا، مما يعني أن هناك نوعين منه الآن على الأرجح.

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