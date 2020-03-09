2020/03/09 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت’مراكب تكنولوجيز‘ ، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال توفير أنظمة القيادة الذاتية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، المركز الإقليمي الرائد في مجال الدراسات الدفاعية الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً له، لتطوير آليات غير مأهولة لصالح القوات المسلحة السعودية.وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لجهود التعاون بين الدولتين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراكب تكنولوجيز تطور منصات غير مأهولة في السعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراكب تكنولوجيز تطور منصات غير مأهولة في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).