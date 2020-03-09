عمليات القتل تنتشر بدير الزور و«الدفاع الوطني» في دائرة الاتهام

2020/03/09 | 13:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش الأحياء المأهولة في مدينة دير الزور تحت وطأة انتشار جرائم قتل، يقوم بها أشخاص مجهولون بقصد السرقة.وأفادت مصادر محلية لموقع «الحل نت»، بأن «المدعو يونس الأحبش (50 سنة)،

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