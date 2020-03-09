تأجيل التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا ومونديال قطر

2020/03/09 | 13:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل تصفيات كأس آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023 إلى وقت لاحق بعد أن كان مقررا لها ان تقام في شهري 3 الحالي و6 المقبل.وأعلن الإتحاد الآسيوي عن تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات […]

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