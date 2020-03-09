نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر حادث اختطاف الصحفي توفيق التميمي

2020/03/09 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، حادث اختطاف الصحفي في جريدة الصباح توفيق التميمي.وذكر بيان للنقابة تلقت وكالة صدى الاعلام،”تستنكر نقابة الصحفيين العراقيين حادث اختطاف الصحفي توفيق التميمي الذي يعمل في جريدة الصباح اثناء توجهه الى مقر عمله صباح اليوم في منطقة حي أور” .واضاف البيان “تحمل النقابة الجهات الامنية مسؤولية الحفاظ على حياته والعمل

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