2020/03/09 | 13:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف ميسان تقرر تأجيل الدعاوى المدنية والجزائية باستثناء الموقوفين وايقاف عقود الزواج وتوجه موظفيها بأن يكون الدوام 50% وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا / وثيقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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