البرلمان البحريني يصوت على منع عودة مواطنيها من ايران إلا بعد شفائهم

2020/03/09 | 13:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صوت البرلمان البحريني، الابقاء على مواطني البحرين المسافرين في ايران، إلى حين شفائهم.وجاء قرار البحرين للحفاظ على مواطني المملكة من انتقال العدوى إليهم في الوقت الذي تكافح فيه باقي دول العالم لمواجهة خطر كورونا.البرلمان البحريني يصوت على مقترح ابقاء المواطنين البحرينيين الذين اصيبوا بفيروس #كورونا في #ايران لحين شفائهم عين […]

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