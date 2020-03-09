2020/03/09 | 13:40 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ..تأجيل مباراة العراق وهونغ كونغ بالتصفيات المزدوجة لكأس آسيا والعالم حتى اشعار اخر بسبب فايروس كورونا

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