جعفر : انهيار البرلمان وتعذر انعقاده بعد تعرض 10 نواب للاصابة بفايروس كورونا

2020/03/09 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال النائب السابق جاسم محمد جعفر، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا سيؤدي الى انهيار البرلمان برمته وتعذر انعقاده في الوقت الحالي خشية انتقال المرض بعد انباء عن تعرض 10 نواب للاصابة بالمرض.وأضاف أن “المشكلة الأساسية هي أن النواب الذين يصابوا بالمرض لن يصرحوا وسيخفون إصابتهم، في حين أن المرض سريع الانتقال وبعض […]

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