تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم قطر واسيا الى إشعار اخر بسب كورونا

2020/03/09 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر الاتحاد الدولي الفيفا، اليوم الاثنين، تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم بكرة القدم.

الاعلان عن تأجيل التصفيات جاء بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا وإصابة عدد كبير من مختلف الدول.

وبهذا فان مباراة المنتخب الوطني امام هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 تم تأجيلها.

ولم يحدد الاتحاد الموعد المقبل لعودة اقامة المباريات بانتظار ما ستفسر عنه الايام المقبلة.

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