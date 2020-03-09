مقتل واصابة 47 محتجا على يد القوات الامنية وسط بغداد

2020/03/09 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الاثنين، ان 47 محتجا سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة الصدامات التي اندلعت امس في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي في بيان تلقته "الغد برس"، إن "ثلاثة متظاهرين قُتلوا واصيب 44 متظاهرا آخر بجروح في المصادمات التي جرت في ساحة الخلاني امس الاحد".

وكان ناشطون وشهود عيان قد افادوا امس الاحد، بتجدد المصدامات بين المحتجين والقوات الامنية قرب ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد والمناطق ذات الغالبية الشيعية في وسط وجنوب البلاد منذ اوائل شهر تشرين الاول من عام 2019 احتجاجات تطالب بتنحي الاحزاب والقوى السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والارتباط بجهات خارجية وكذلك اجراء انتخابات مبكرة.

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