خمس وصايا حتى تصبح مليونيرا

2020/03/09 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يسعى الشخص دوما لأن يكون ثريا ويجني أموالا طائلة، ولكنه في المقابل قد يقتل سعادته، ولا يشعر بطعم وحلاوة الحياة، ويذهب ما جناه سدى.لذلك قدمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ما وصفته بـ”الوصايا الخمس” لكي تجمع ما بين جني المال والسعادة، بحسب الحوار الذي أجرته مع الخبير المالي “آلان أندرو”.وجاءت تلك الوصايا على النحو […]

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