إقليم كوردستان يعاقب عشرات المرافق السياحية بسبب كورونا

2020/03/09 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة السياحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن اجراء حملات تفتيش على أكثر من 1000 مرفق سياحي للاطلاع على سير تطبيق التعليمات الصحية الصادرة لتفادي انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى اغلاق العشرات من تلك المرافق لعدم التزامها بالتدابير الوقائية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم انها شكلت لجانا من مديرياتها في اربيل والسليمانية ودهوك ومنطقة كرميان وخلال المدة الماضية اجرت حملات تفتيش شملت 1130 مكانا سياحيا، مشيرة الى معاقبة 98 منها لعدم التزامها بالتعليمات الخاصة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اتخذت حزمة من التدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا قبل ان يتم تسجيل 13 اصابة من بينها حالة وفاة واحدة جراء الفيروس.

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