رئيس شبكة الاعلام العراقي يستنكر اختطاف الصحفي توفيق التميمي

2020/03/09 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت شبكة الإعلام العراقي، اليوم الاثنين، اختطاف مسؤول قسم المحافظات في جريدة الصباح توفيق التميمي.

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