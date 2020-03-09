نصيف تتهم جهة عليا في وزارة الدفاع بممارسة الابتزاز والمساومة

2020/03/09 | 14:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، جهة عليا في وزارة الدفاع بالتورط في قضية “ابتزاز ومساومات” في مشروع مستشفى السلام العسكري مما تسبب بإيقاف انجازه، بالإضافة […]

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