عقوبات اميركية بحق مسؤولين عراقيين.. من هم؟

2020/03/09 | 14:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



تترقب أوساط سياسية وحكومية عراقية، قائمة عقوبات أميركية بحق مسؤولين حكوميين وأمنيين وقياديين بارزين ضمن الحش...

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