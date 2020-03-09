تربية واسط تطلق قناة تعليمية على يوتيوب لتعويض أيام التعطيل بسبب كورونا

2020/03/09 | 14:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت المديرية العامة لتربية واسط بإنشاء قناة تعليمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب بإسم “قناة مديرية تربية واسط التعليمية”.وبين المعاون الفني للمديرية مالك طغوان أن هذه القناة ستنشر دروسا تعليمية للمراحل كافة وشاملة لجميع المناهج التعليمية، مشيرا إلى مشاركة عدد من الكوادر التدريسية بشكل تطوعي في انجاز هذه القناة لتكون حلقة وصل بين الطلبة والمؤسسات التعليمية

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