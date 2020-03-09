وزير الخارجية العراقي يأمر بنقل مصابي كورونا وجثامينهم إلى بغداد عبر طائرة خاصة

2020/03/09 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، بياناً بشأن حادث السير الذي تعرض له العراقيون في سوريا.

واكدت الوزارة في بيان، ان وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه السفارة العراقية لدى دمشق بمُتابَعة الحادث، ونقل المُصابين عبر طائرة خاصّة إلى العراق لتلقي العلاج بعد استقرار حالتهم، وتوفير صناديق التحنيط لحفظ الجثامين، والتوابيت ونقلهم بطائرة نقل إلى بغداد على نفقة وزارة الخارجيّة.

ولفت بيان الوزارة إلى أن السفارة تقوم حالياً بالمتابعة مع السلطات الرسميّة المُختصّة في سوريا لمُجرَيات التحقيقات، واستصدار التقارير النهائيّة في هذا الشأن لتثبيت حقّ المُقاضَاة، ومعاقبة المُتسبِّب بالحادث، فضلاً عن إصدار شهادات الوفاة للضحايا.

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