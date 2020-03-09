رئيس الجمهورية وبلاسخارت يبحثان تشكيل الحكومة الجديدة

2020/03/09 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، جهود تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد مكتب رئاسة الجمهورية في بيان، أن صالح وبلاسخارت بحثا تطورات الأوضاع العامة والحراك السلمي في البلاد وجهود تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة العراقيين وتلبي مطالبهم وتطلعاتهم نحو حياة حرة كريمة، والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير.

وشدد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك مع الأمم المتحدة بشأن دعم المؤسسات الصحية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

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