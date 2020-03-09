النزاهة: تنفيذ عملية ضبط بحق مدير محطة وقود حكومية في صلاح الدين

2020/03/09 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن تنفيذ عملية ضبط بحق مدير محطة وقود حكومية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الدائرة ان فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق صلاح الدين التابع للهيئة، قام بضبط مدير المحطة بعد أن تبيَّن وجود فروقات خارج المسموح في عدد من المضخات في المحطة، موضحة أن وحدة القياس والمعايرة المركزي في شركة توزيع المنتجات النفطية فرع صلاح الدين أثبتت وجود الفروقات.

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