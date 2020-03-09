2020/03/09 | 14:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الكرخ: شفاء المرضى السبعة بكورونا في مستشفى الفرات العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ: شفاء المرضى السبعة بكورونا في مستشفى الفرات العام) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ: شفاء المرضى السبعة بكورونا في مستشفى الفرات العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).