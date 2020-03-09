2020/03/09 | 14:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان يكشف تفاصيل محاولة اغتيال حمدوك ويهدد بالحسم وتفكيك النظام القديم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/09 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يكشف تفاصيل محاولة اغتيال حمدوك ويهدد بالحسم وتفكيك النظام القديم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان يكشف تفاصيل محاولة اغتيال حمدوك ويهدد بالحسم وتفكيك النظام القديم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).