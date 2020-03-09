كورونا : رسمياً تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية حتى إشعار آخر

2020/03/09 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم رسمياً تأجيل كافة مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كانت مقررة في شهري اذار وحزيران 2020 وذلك حتى إشعار آخر.وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب هونغ كونغ في الـ31 من شهر اذار الحالي، وكذلك […]

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